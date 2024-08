Juan Grabois arremetió contra Alberto Fernández y pidió acompañar a Fabiola Yañez

Con la aclaración de que ninguno de sus comentarios anulaba la necesidad de crear instituciones y políticas públicas para las mujeres -”si sos buena leche, cuando algo anda mal, criticás para mejorar no para destruir”- Grabois luego ahondó sobre el ex mandatario. “Yo no me enteré hoy de que Alberto Fernández era Alberto Fernández. De los inmorales usualmente salen acciones inmorales. Si no es esto, es otra cosa. Alcoyana, alcoyana”, aseguró y mandó un mensaje a los integrantes del peronismo: “Vos tampoco te enteraste hoy, compañero dirigente o exfuncionario. No te hagas el gil”.