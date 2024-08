Una batalla contra Uber: se debate la creación de una aplicación para taxis

Sin embargo, poniendo en consideración esta iniciativa del Concejo Deliberante, los referentes del sector plantearon: “las promesas sobran, pero a veces no se las cumple; así que hay que ver qué pasa”. Si bien sostienen el mantenimiento de la medida, no niegan que se podría llegar a un acuerdo. El fundamento de los taxistas para llevar adelante la manifestación era que “la actividad está cada día peor” y que el acuerdo con la Municipalidad no fue respetado.