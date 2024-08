La escuela enseña ahora a resolver conflictos por medio del diálogo

En esta búsqueda la especialista remarcó que el objetivo no se logrará si los niños no reconocen sus emociones o son capaces de poner en palabra cuando tienen algún malestar. “Tampoco se va a lograr si no se crea un espacio de cuidado para que se puedan sentar a hablar de lo que les pasa, ni se sensibiliza a maestros en no mandar el niño a dirección sino informarles de que esa disputa o esa pelea que tuvieron lo van a resolver en mediación”, aseveró.