La nueva cajita feliz de McDonalds inunda las redes de Hello Kitty y Yu-Gi-Oh!

La colaboración con Yu-Gi-Oh! y Hello Kitty generó un gran entusiasmo entre los seguidores de ambas franquicias. Yu-Gi-Oh! (1996), marca conocida por su juego de cartas y su serie animada, y Hello Kitty (1974), el icónico personaje de Sanrio, conectan con públicos de diferentes edades, que trascienden la niñez. Mientras que Yu-Gi-Oh! está identificado con el animé y, tal vez, con una afinidad masculina, Hello Kitty es un felino popular para varias generaciones, en especial de mujeres.