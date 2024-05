Cómo McDonald's aprendió a superar a sus detractores y se fortaleció

Los resultados financieros de la compañía no se vieron afectados en gran medida, pero, puertas adentro de la empresa, se empezó a dimensionar el daño que estas críticas ocasionaban a la marca. ¿Qué hizo McDonald’s para sobreponerse a la situación? Utilizó la misma herramienta que había causado el problema: el marketing. Según The New York Times, la empresa se preocupó por seguir generando conexiones emocionales significativas con sus clientes. Si atendían a sus admiradores, lograrían salir de la crisis.