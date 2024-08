La rutina con un único ejercicio que ayuda a ganar músculo sin mucho esfuerzo

Las estocadas no solo permiten lograr un tren inferior más tonificado, si no que la fuerza y la movilidad que se desarrolla con este ejercicio es fundamental para cada aspecto de nuestra vida. Para hacer este tipo de ejercicio es indispensable dar cuenta que el movimiento al bajar es siempre de un “ascensor”. Esto quiere decir que no nos deplazamos o inclinamos el cuerpo hacia delante como un “escalador”.