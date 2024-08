Karina capitana: el culebrón por el entorno entre Macri y la hermana "cuida"

El expresidente repitió el jueves media docena de veces frente a la tropa del PRO y luego en televisión que desea que al gobierno nacional “le vaya bien”, pero argumentó que no todas son rosas y sobrevoló el tema: “se convocó a gente de valía, pero que no funciona como equipo y allí hay que lograr coordinación. No puede ser que se superpongan responsabilidades. Para eso, hay que definir roles bien claros”, disparó.