Macri volvió a criticar al Gobierno de Milei: “Todavía hay organismos atados al kirchnerismo”

Luego, el titular del PRO dio detalles de su vínculo con “El Jefe” Karina Milei y Santiago Caputo: “A Karina Milei no la conozco, nunca le salí fuerte. Con Santiago Caputo tenía un diálogo intensivo, pero ahora no lo tengo. Hablamos de muchas cosas y no se cumplieron. Lamento que el Gobierno haya interpretado que busco cargo. Hay muchos organismos que están atados al kirchnerismo todavía”.