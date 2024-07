Karina, la hermana protectora, el eslabón más importante para llegar al Presidente

¿Son todas rosas entre ellos? Seguramente no, pero la clave es que sean complementarios y no excluyentes, que lo que uno haga sea el hormigón para que el otro coloque el revoque. En este equipo más que reducido - Sandra Pettovello podría ser la sexta por ser amiga del Presidente- los permanentes cambios de frecuencia de Milei son los que suelen desacomodar los tantos. “Javier piensa algo, pide que lo terminen de resolver, pero a los equis minutos ya está elucubrando otra cosa y empezás de nuevo”, cuentan ex compañeros en Aeropuertos. Y allí aparece Karina para filtrar y equilibrar.