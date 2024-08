Francos salió al cruce de Macri, tras sus críticas

Visiones

El ex ministro del Interior fue más allá acerca de la aseveración de Macri de que “hay funcionarios que no funcionan (la famosa crítica frase que instaló la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner respecto del presidente Alberto Fernández)” en la gestión libertaria: “Bueno, está bien, son visiones, es lo mismo que yo podría decir de su gobierno, que ha tenido funcionarios que no funcionaban y que por algún motivo no pudo sostener el cambio en su período de cuatro años”.