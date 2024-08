Así luce hoy Sol, uno de los personajes más queridos de Chiquititas

En su participación en el ciclo La última cena, Mastricchio confesó que la fama y el éxito de Chiquititas no vinieron sin su cuota de dificultades. “A mí lo que me pasó por varios años fue que tuve vergüenza. Fueron cuatro años infernales de éxito, de teatros, de no tener tiempo, ni cumpleaños, pero también de no tener ninguna necesidad”, explicó Daniella, hoy de 36 años y madre de tres hijos.