Cómo luce hoy "Roña", uno de los personajes más queridos de Chiquititas

Desafíos post-Chiquititas

Santiago confesó que no fue fácil lidiar con la fama que Chiquititas le otorgó a una edad tan temprana. "Me costó reponerme de ese éxito, especialmente porque siento que no volví a tener un protagonismo tan fuerte en otra novela. Algunos de los chicos hicieron carreras más destacadas, pero no me quejo. Debo decir que tuve muchísima suerte y pude trabajar de esto toda mi vida", reflexionó, mostrando gratitud por las oportunidades que ha tenido.