Festival Gerardo Vallejo: “Alemania” es un retrato de los 90 y de la adolescencia

- No creo que sea autorreferencial completamente. La escribí yendo a recuerdos de mi adolescencia sí, pero están muy atravesado por la ficción, y hay algo de la memoria emocional de ese momento que fue construyendo el guión. Me interesaba hablar de la adolescencia y cómo la experiencia la va transformando; me apoyé en cosas que me pasaron y pasaron de un lugar muy común para mirar, intentar buscar la mirada y esos detalles que solo están en la imaginación o la memoria.