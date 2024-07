La tiradora olímpica Fernanda Russo reflexionó sobre salud mental y deporte: "Tuve pensamientos suicidas en Tokio”

La tiradora terminó la jornada y recibió una llamada de su madre, en la que lloró y se quebró mientras la filmaban. “Una lástima las últimas dos series, pero no importa. Te juro que no me interesa. Ganar a veces significa otra cosa. Terminó la prueba y sigo viva, ¿entendés?. Siento que puedo respirar, esto hace tres años no lo sentía”, dijo al teléfono.