Matías García valoró el presente de San Martín de Tucumán y respondió a las críticas: "No es la manera"

El volante también habló sobre las críticas que existen alrededor del equipo. “No tengo casi contacto con la gente. No veo las redes sociales. No sé si me aplauden o no. A mí me interesa solamente la gente que quiere que a San Martín le vaya bien. Hay mucha gente que no quiere eso. Tenemos que estar todos unidos para conseguir los objetivos que nos proponemos”, cuenta.