El factor sorpresa que San Martín de Tucumán explota al máximo

“Si Mahoma va a la montaña, la montaña no va a Mahoma”. Ningún triunfo es fácil. El camino al objetivo está lleno de desperfectos y de baches que obligan a cambiar de planes; a buscar alternativas para llegar al final del recorrido. La adaptabilidad es fundamental para encontrar otros medios que contribuyan a la causa. Claro; no hay que casarse con una sola fórmula, sino desarrollar un abanico de opciones. En el fútbol sucede algo similar: no solo los delanteros hacen goles, sino también los defensores. Una técnica que termina siendo crucial para que San Martín pueda resolver partidos cerrados y con pocas ocasiones de gol.