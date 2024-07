Somniloquia: ¿cuándo hablar dormidos es un signo de preocupación?

Esta actividad anormal suele darse sobre todo en la fase REM del sueño que es la última de este proceso donde la actividad cerebral es muy intensa y en la que solemos tener los sueños más vívidos. Es poco común que las personas recuerden estos episodios por lo que no se consideran producto de la conciencia y a la vez no tienen una significancia considerable para quien habla ya que no sabe lo que dice.