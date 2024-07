Los alimentos más ricos en calcio que no son solo lácteos

A la vez y como ya es conocido, el calcio es fundamental para la salud de los huesos. Estos tejidos están constantemente renovándose, lo que implica una cierta destrucción y reconstrucción de los mismos. Las personas pueden padecer de osteoporosis si no hay un balance en este proceso y los huesos no se regeneran. Una manera de prevenir la pérdida ósea es consumiendo el suficiente calcio, lo que le permite a nuestro organismo no agotar las resrevas contenidas en los huesos.