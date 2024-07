Reforma constitucional: “No le creo absolutamente nada a Jaldo”, arremetió Ricardo Bussi

Luego, apuntó contra Jaldo. “Todos los días genera un nuevo título y la verdad que en eso hay que reconocer la habilidad, pero necesitamos que alguien nos gobierne. La verdad es que hasta ahora no hizo absolutamente nada, pero nada de nada. No hay una sola obra, no hay un solo cambio y no hay un solo anuncio que muestre que estamos en un rumbo distinto. La verdad, no le creo a Jaldo en esta cuestión, para mí es una trampa”, completó Bussi.