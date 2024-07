El "león" sacó las garras, rugió, mordió y se clasificó a la final de la Copa Tucumán

Marcelo Domínguez es de los “leones” más veteranos; el único que queda de aquella conquista. Toda esa experiencia lo posiciona como el líder y guía de la manada. “En aquel partido no jugué por decisiones del técnico, pero hoy me toca ser el capitán de este gran grupo; vivo a media cuadra del club y lo tengo tatuado el escudo. Esta alegría inmensa que me dieron mis compañeros no tiene precio”, dijo, tras la victoria por 2-0 frente a Bella Vista.