Copa Tucumán: Sportivo Guzmán mostró toda su jerarquía y va por la triple corona

“Uno ve a los compañeros que se ‘matan’ por esta camiseta y esa actitud te dan ganas de seguir. Es para aplaudirlos a todos y por eso seguimos por el buen camino”, dijo Llanos, que respira fútbol 24/7. “Es mi vida. Todo se basa en una cancha de fútbol. Cuando no estoy jugando, trato de compartir con mi familia y mi hija Alma de tres años. Siempre cuando estoy por salir me dice: ‘¿te vas a entrenar?’. Ella lo entiende y sabe que es lo que me gusta, por eso le dedico el gol”, agregó el delantero, que con su presión alta asfixió por completo a la defensa rival. “Sabíamos al club que enfrentábamos. Ojalá tenga la mitad de lo que corre Julián Álvarez”, bromeó Llanos.