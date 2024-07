¿Cómo empieza el Parkinson? Una hombre contó cuál fue el primer síntoma que notó

Primer síntoma de la enfermedad de Parkinson

Uno de los primeros síntomas del Parkinson es el temblor, aunque muchas veces quienes lo padecen no lo notan inicialmente. Este fue el caso de Lois, una paciente cuya historia fue compartida por la organización Parkinson's New Zealand. Lois no sabía que tenía Parkinson hasta que un familiar le preguntó si estaba bien, notando un temblor en su cabeza.