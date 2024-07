Conmoción en el deporte argentino: la cruda confesión del atleta Germán Chiaraviglio a días del inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024

Los interrogantes ahora se apoderan de Chiaraviglio, quien hizo alusión a este drama: “¿Que vendrá? ¿Cómo será? No solo desde la salud sino desde lo profesional, esa actividad que me acompañó y atravesó completamente durante más de 20 años. No hay respuestas aún, o hay algunas, pero tampoco es momento para exigírmelas. Es momento de transitar lo que me toca y reconocerme en este nuevo lugar. Como cada desafío que me tocó vivir a lo largo de mi vida, ahora es momento de encarar uno nuevo”