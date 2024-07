Una dupla con hambre de gloria y ADN tucumano: Nardolillo y Miranda quieren perfeccionar sus rugidos

Con respecto a los colores celeste y blanco, Nardolillo ya entra en el universo de Los Leones. El ex “santo” ya habitó ese planeta en 2023. Fue convocado y sumó varios minutos para el equipo que dirige Mariano Ronconi en la fecha de la Pro League que se jugó en Australia, en marzo de 2023. Esta temporada formó parte de los entrenamientos. “No viajé a ninguna fecha de la Pro League, pero voy a seguir trabajando para estar con los chicos. Es un sueño poder estar en Los Leones y ojalá sea pronto”, anheló “Nacho”. No será en el corto tiempo porque Argentina ya viajó a París para jugar los Juegos Olímpicos por lo que habrá un tiempo de descanso. Las novedades, de seguro, no llegarán hasta bien entrado el próximo año.