¿Cuáles son las consecuencias para la salud de llevar una dieta celíaca sin presentar esta patología?

En cuanto a los beneficios se ha destacado que una dieta sin gluten puede promover la pérdida de peso y la mejora de la salud gastrointestinal así como el aumento del rendimiento deportivo. No obstante, las evidencias no son los suficientemente sólidas ya que las observaciones de los estudios no dan cuenta de diferencias significativas cuando se reintroduce el gluten sin que el paciente lo sepa luego de haber realizado una alimentación sin ella.