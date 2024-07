El creador de "Fútbol Libre" rompió el silencio: "Lo hacía por la gente, no por dinero"

Según fuentes judiciales, “Megadeportes” había estado detrás de la transmisión pirata del debut de Boca en la Copa Sudamericana, contra Nacional de Potosí, en Bolivia. El partido que se desarrolló el 3 de abril pasado, se pasó en forma exclusiva por DirecTV Go, reconocida empresa satelital. No obstante, la gran mayoría de audiencia no pagó el servicio y siguió las alternativas por webs y redes sociales que “reprodujeron” la transmisión oficial.