Con la caída de "Fútbol Libre", ¿cuál es la alternativa para ver los eventos deportivos?

Desde el surgimiento del “Pack Fútbol”, el paquete adicional a los servicios tradicionales de TV por cable que incluye los canales “ESPN Premium” y “TNT Sports” y que debe contratarse sí o sí para poder seguir todos los partidos de la Primera división del fútbol argentino, “Fútbol Libre” se había convertido en el principal aliado de aquellos que no pueden (o no quieren) pagar ese plus para ver el fútbol argentino.