El Gobierno relativizó la reacción del mercado: “No nos preocupa ni el dólar ni el riesgo país”

“Llamó la atención por qué ante un anuncio se derrumban los dólares financieros. No hubo ningún tipo de intervención en el mercado. Pero nosotros no le buscamos explicación en el día a día. No nos importa el valor del dólar, no nos ocupa el dólar ni el riesgo país”, dijo Adorni en conferencia de prensa desde Casa Rosada.