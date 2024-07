Dólares paralelos: cuál puede ser el nuevo piso tras el plan anunciado por Caputo

“Esta baja responde a expectativas: puntualmente a la perspectiva de que el Gobierno tenga artillería como para salir a vender dólares en el mercado del MEP y CCL. En esta primera rueda, pareció ser altamente efectiva. No obstante, aún no hemos visto ni siquiera el primer día de trading, ya que no se conoce el saldo comprador o vendedor que tendrá el BCRA. Con todo, es esperable que esta semana los dólares paralelos caigan", le dijo Joel Lupieri, economista de EPyCA Consultores, en Ámbito.