Atentado contra Trump: hallaron explosivos en la casa y en el auto del joven tirador

Un video del tirador en las redes sociales

Además, el arma utilizada por Crooks, un modelo AR semiautomático, no fue adquirida por él, sino por su padre, que la compró legamente. Aunque Crooks no era muy activo en redes sociales, hoy comienzan a aparecer algunos posteos que él publicó, como un video donde él habla a la cámara y dice: "Me llamo Thomas Matthew Crooks, odio a los republicanos, odio a Trump, y adivinen qué: Tienen al tipo equivocado", dice, supuestamente en referencia a Trump.