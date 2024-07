Intento de asesinato a Trump: el FBI y el Servicio Secreto brindaron un informe a Biden

Horas antes, Trump expresó en un comentario en Truth Social que no tiene “miedo” y que se mantendrá fuerte y “desafiante” tras el intento de asesinato. “Gracias a todos por los pensamientos y oraciones de ayer. Parece que solo Dios evitó lo impensable. No tendremos MIEDO, sino que permaneceremos firmes en nuestra fe y desafiantes ante el mal”, afirmó el ex presidente, quien se encuentra en Nueva Jersey, según consignó Infobae.