“Lo tengo en la punta de la lengua”: cuándo el olvido de palabras puede ser síntoma de una enfermedad grave

El segundo tipo es una anomia de tipo fonológico. “Las palabras no son recuperadas, porque no logran construirse de manera correcta, generando intentos sucesivos de construirla sin llegar a ella. Por ejemplo, si se quiere decir la palabra termómetro, la persona comenzaría a hacer aproximaciones como termi, termomi, termimome, termomimetro…”, detalla el miembro de la SEN. La pista de que puede ser señal de que algo no va bien es que no entra tanto en el perfil esperable por la edad.