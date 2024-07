Los magnicidios: ya un “clásico” en EEUU

Constitucional, en EEUU

El tan citado Bill of Rights (Carta de derechos) no sólo consagra lo de las armas sino que recibe el beneplácito, a la vez que advertencia, de la mismísima Corte Suprema. Esta, que reiteradamente cada vez que se sentía obligada a pronunciarse sobre el sentido de la famosa y a menudo mencionada enmienda, manifiesta que no otorga un derecho ilimitado. Y abre una ventana de aire reformista posible: no prohibe ni la regulación de la compra ni la producción de armas de fuego. En rigor la Segunda Enmienda establece un cepo de hierro: ni el Gobierno federal ni los gobiernos estatales y locales pueden violar el derecho a portar armas. Hay que decirlo aunque se sabe desde hace tiempo ya: la Asociación del Rifle está desembozadamente ligada a la gestión y los intereses del Partido Republicano estadounidense. Un dato para tener una adecuada idea de la realidad de las armas en manos de los ciudadanos estadounidenses: en Dallas (emblemático lugar por el asesinato del presidente Kennedy) en mayo último, Trump decía en un acto público a una multitud perteneciente a la Asociación Nacional del Rifle: “Tenemos que conseguir que los propietarios de armas voten”. Además se refirió a la Segunda Enmienda anticipando “está en los planes de Biden”, para desmontarla. Los derechos de los poseedores de armas está “bajo asedio” según afirma.