Qué alimentos debemos evitar para reducir la inflamación crónica, según Harvard

¿Qué es la inflamación crónica y cuáles son sus causas?

“No hay ‘una” dieta, contrario a los términos que a algunas personas les encanta idear. La dieta es en general tanto lo que comés como lo que no comés”, explica Eric Rimm, un profesor de epidemiología y nutrición de la Harvard T.H Chan School of Public Health. Así la dieta antiinflamatoria se trata de conocer cuáles son los alimentos que sí y los que no.