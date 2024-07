ATE criticó el anuncio de Sturzenegger sobre los exámenes de ingreso en el empleo público: “Una burrada”

"Para que le quede claro y no tenga dudas, desde ATE siempre estuvimos de acuerdo con el ingreso por concurso, el derecho a la carrera administrativa y la estabilidad. Nunca aceptamos el acomodo y la designación a dedo. Me permito, respetuosamente darle un último consejo, no hable mucho de idoneidad, porque se quedan sin medio Gabinete y se les vacía la Vocería Presidencial", advirtió Aguiar.