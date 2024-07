Qué dijo Ariel Rodríguez Palacios tras las críticas de “Furia” Scaglione

Todo comenzó cuando la ex participante de Gran Hermano se despachó con el conductor de “Ariel en su salsa” durante un diálogo que mantuvo con Gastón Trezeguet en el show de streaming “Se Picó” (República Z). “(Ariel) sos un idiota. Tené cuidado porque si yo quiero, te saco el programa, flaco. Vos te quedás sin tu programa de cocina. No me falten el respeto”, afirmó la joven.