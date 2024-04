El furor por “Furia” Scaglione: un análisis del fanatismo desmedido

Esto quiere decir que sus fanáticos están dispuestos a dejarlo todo por Scaglione. No son tantas personas, pero sí gastan un dineral en mantenerla en esa casa. Las unificaciones de fans (cuentas que se encargan de recaudar el dinero de gente del exterior que quiere votar) han llegado a recolectar hasta dos millones de pesos para la causa. Eso no fue todo para los “furiosos”, cuando la tribuna del reality no daba abasto, organizaron una “marcha furiosa” para reclamar su derecho a presenciar el programa; van todos los días a gritar a la casa, entre otros comportamientos. Todo para hacerle saber a Juliana Scaglione el apoyo incondicional.