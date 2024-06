Ley Bases aprobada: cómo votaron los nueve diputados por Tucumán

› Pablo Yedlin (Unión por la Patria)

En contra. Desde un primer momento se sabía que el ex ministro de Salud de la provincia y ex senador rechazaría las iniciativas oficialistas de “Ley Bases” y paquete fiscal. “Voto en contra de ambos proyectos porque dije en campaña que iba a defender a los trabajadores, a la salud pública, a la universidad pública. Este no es el camino para sacar a Argentina adelante”, había dicho.