Argentina envía a Brasil la lista de 60 bolsonaristas prófugos

“Nosotros desde el Gobierno no hacemos pactos de impunidad con absolutamente nadie, vos te referiste a Bolsonaro; no, no lo hacemos ni lo haremos jamás con nadie, y por otro lado, es un tema judicial. La Justicia tomará las medidas correspondientes cuando llegue el momento de tomarlas y las respetaremos como respetamos cualquier decisión judicial, punto”, aseguró el vocero de la Casa Rosada.