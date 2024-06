Messi y Mascherano, la esquina más emblemática de un pequeño pueblo

La tranquilidad absoluta. “Hay una escuelita que se llama El Portal de la Boca del Tigre y cada vez que juega la Selección los adolescentes se reúnen a ver los partidos. Para todos, vivir en una calle con nombres de los jugadores es casi una motivación”, sentencia Cecilia antes de ahondar en una anécdota loca. “Los chicos del Registro Civil no me creían cuando les dije dónde vivía. Se rieron y al final no pusieron el nombre de la calle; sólo manzana y número de casa”, relata entre risas.