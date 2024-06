Mal aliento: ¿cuáles son las causas y cómo eliminarlo con simples acciones?

Según explicó el doctor Hamid: “Cuando no nos cepillamos bien los dientes, se acumula placa. No eliminarla con el cepillado y el uso de hilo dental puede hacer que vaya por debajo de la línea de las encías y provoque infecciones, lo que no solo daña la estructura de nuestros dientes, sino que también provoca mal aliento debido a las bacterias involucradas”.