¿Jugará Messi el Mundial 2026? “Va a depender de…”

¿De qué dependerá su presencia en el certamen? “Va a depender de cómo vaya evolucionando en el día a día. Me sigo cuidando como siempre y hoy me siento muy bien, pero no sé cómo voy a estar físicamente, si voy a estar para seguir aportando cosas. Por eso no sé si voy a estar, como lo dije en su momento”, explicó Messi.