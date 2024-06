Francos criticó a los senadores y anticipó que el gobierno de Milei insistirá con Ganancias y Bienes Personales

"Yo he hablado con todos los gobernadores que han querido reunirse conmigo, y todos estaban esperando esta ley para incrementar sus recursos fiscales y poder lograr el equilibrio. Entonces, no se entiende que los senadores que representan a las provincias no hayan acompañado a sus gobernadores que estaban esperando estos fondos; estas cosas son las que a veces generan indignación hacia la política".