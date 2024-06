Vacunatorio "VIP": solicitaron el procesamiento del ex ministro Ginés González García

La solicitud alcanza además a Alejandro Salvador Costa, ex subsecretario de Estrategias Sanitarias de la cartera sanitaria; a María Elena Borda, ex jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Posadas; a Graciela Torales, ex jefa de Coordinación de atención a Pacientes de ese hospital; a Alberto Maceira, ex director del Hospital Posadas; y a Marcelo Ariel Guille, secretario privado del entonces funcionario.