Escándalo de los alimentos: Bullrich dijo que el juez Casanello actuó de "almacenero"

"Nadie me explica qué pasó; a la Policía Federal y Gendarmería les tocó hacer los allanamientos y ver qué había en cada lugar, y no había un sólo alimento vencido. La contraofensiva que hicieron los falsos movimientos sociales para intentar desarmar la lógica... había alimentos que vencían en julio, no ahora, y en el medio se metió la justicia a hacer de almacenero”, planteó la ministra.