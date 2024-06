¿Más cambios en el Gabinete? Milei modificó su agenda y en el Gobierno esperan definiciones

El presidente Javier Miei tenía previsto hoy visitar el Centro Islámico de Palermo (un acto que no llegó a estar en la agenda oficial) pero sobre la marcha suspendió la actividad y se dirigió a la Casa Rosada. Fuentes oficiales no quisieron brindar los motivos, pero trascendió informalmente que el mandtario habría cambiado de opinión por un malentendido con la embajada de Palestina, dado que el Presidente no habría querido coincidir con los representantes diplomáticos de ese país.