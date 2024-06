Cuál es delicado diagnóstico que recibió Evaluna Montaner

Camilo, el artista colombiano, explicó el significado detrás de uno de sus tatuajes más especiales. "Este tatuaje de la vaca me lo hice por Evaluna. Evaluna, desde muy pequeña, recibió un diagnóstico médico que le decía que no podría tener hijos. Los doctores le dijeron: 'tú no vas a tener hijos y vas a tener que pensar en otras opciones como adoptar'. Fue algo que casi lo declararon, pero ella siempre sintió en su corazón que quería ser mamá", detalló.