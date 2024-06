En 2025, el Regional de rugby y el Torneo del Interior se jugarán en simultáneo

No obstante, allí no se detendrán los cambios. Si bien todavía no hubo comunicación oficial abierta, la UAR ya le comunicó a las uniones otra reforma significativa en la estructura del calendario competitivo de la próxima temporada. Así lo confirmó el presidente de la Unión de Rugby de Córdoba, Pablo Carballo, en una entrevista radial con el programa "80 minutos".