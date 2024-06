Los Pumas 7s, a un paso del mayor logro de su historia

No obstante la salida de González, su reemplazante ingresó de manera consagratoria: Matteo Graziano firmó primero el empate con un try, y luego apoyaría otros dos para el triunfo por 21-14. El primer tiempo se había cerrado 14-14, y en el segundo (además del tercer try de Graziano), Los Pumas 7's defendieron su ventaja con alma y vida ante un Nueva Zelanda que hizo lo posible por alcanzar el ingoal argentino.