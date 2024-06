Las Yaguaretés dieron todo, pero no pudieron entrar al Circuito Mundial

En esta ocasión, el seleccionado argentino se plantó de igual a igual ante un seleccionado nipón acostumbrado al ritmo de competencia del Circuito Mundial. Y de hecho, pudo haber anotado el primer try, pero la capitana Sofía González no pudo capturar el pase final cuando ya se dirigía sin marca hacia el ingoal. Japón, en cambio, fue pura efectividad. Aprovechando su velocidad, se puso 12-0 en sus dos primeros ataques con los tries de Emii Tanaka y de Chiharu Nakamura.